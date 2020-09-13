В России за уикенд более миллиона человек посетили кинотеатры
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Соответствующая статистика опубликована на сайте Фонда кино.
Согласно данным к 16:25 воскресенья, в уикенд с 10 по 13 сентября российские кинотеатры посетили более 1 млн человек.
Больше всего зрителей посмотрели фильм Ники Каро «Мулан» — более 405 тыс. человек.
При этом картина Кристофера Нолана «Довод» привлекла более 380 тыс. зрителей.
Как отмечает РИА Новости, впервые с марта российские кинотеатры за уикенд посетили более 1 млн зрителей.
Ранее сообщалось, что в Петербурге с 12 сентября вновь открываются кинотеатры и театры.