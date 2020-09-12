В Петербурге с 12 сентября вновь открываются кинотеатры и театры

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В Санкт-Петербурге театры и кинотеатры вновь открываются для зрителей в субботу, 12 сентября. Об этом информирует РИА Новости.
В Петербурге с 12 сентября вновь открываются кинотеатры и театры
  • © Zamir Usmanov/Global Look Press

Отмечается, что в соответствии с внесенными изменениями в постановление городского правительства №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» снимается ряд запретов и ограничений с 12 сентября.

В частности, возобновляется работа театров, кинотеатров при условии соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора и соблюдения гражданами социальной дистанции.

Ранее Губернатор Санкт—Петербурга Александр Беглов постановил снять запрет на допуск посетителей в театры и кинотеатры.

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