Губернатор Петербурга разрешил открыть для посетителей театры и кино
- РИА Новости
«Организовать допуск посетителей в театры, иные организации исполнительских искусств, организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил», — говорится в постановлении.
Отмечается, что снятие ограничений начнётся с 12 сентября.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.