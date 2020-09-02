Губернатор Петербурга разрешил открыть для посетителей театры и кино

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов постановил снять запрет на допуск посетителей в театры и кинотеатры. Текст постановления опубликован на официальном сайте администрации города.
Губернатор Петербурга разрешил открыть для посетителей театры и кино
  • РИА Новости

«Организовать допуск посетителей в театры, иные организации исполнительских искусств, организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил», — говорится в постановлении.

Отмечается, что снятие ограничений начнётся с 12 сентября.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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