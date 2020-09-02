Губернатор Петербурга разрешил открыть для посетителей театры и кино

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов постановил снять запрет на допуск посетителей в театры и кинотеатры. Текст постановления опубликован на официальном сайте администрации города.

РИА Новости