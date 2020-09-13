Большинство вывезенных из САР в Россию детей передали родственникам

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Из 15 вывезенных из Сирии 9 сентября российских детей 11 передали родственникам в Дагестан и Кабардино-Балкарию, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Большинство вывезенных из САР в Россию детей передали родственникам
  • © Страница Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой
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«11 детей наконец-то вернутся домой, к родственникам в Дагестан и Кабардино-Балкарию. Но ещё четыре ребёнка из Чечни, Астрахани и Дагестана по-прежнему находятся в больнице», — говорится на странице Института уполномоченных по правам ребёнка в Facebook.

По словам Кузнецовой, жизни детей ничего не угрожает, однако необходимо согласовать дальнейший план их лечения.

В ночь на 9 сентября самолёт с 15 российскими детьми, вывезенными из сирийских лагерей, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Среди них были парализованные и раненые.

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