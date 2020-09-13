Большинство вывезенных из САР в Россию детей передали родственникам
- © Страница Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой
«11 детей наконец-то вернутся домой, к родственникам в Дагестан и Кабардино-Балкарию. Но ещё четыре ребёнка из Чечни, Астрахани и Дагестана по-прежнему находятся в больнице», — говорится на странице Института уполномоченных по правам ребёнка в Facebook.
По словам Кузнецовой, жизни детей ничего не угрожает, однако необходимо согласовать дальнейший план их лечения.
В ночь на 9 сентября самолёт с 15 российскими детьми, вывезенными из сирийских лагерей, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.
Среди них были парализованные и раненые.