Среди вывезенных из САР в Россию детей есть парализованные и раненые
- РИА Новости
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«Мы везли детей больных — это был первый такой рейс... парализованные мальчики, девочка частично парализована. И сейчас они отправились на карете скорой помощи в больницу» — цитирует её РИА Новости.
Кроме того, некоторые дети получили осколочные ранения во время бомбёжки в Сирии.
«Ещё один трёхлетний ребёнок получил травму, находясь уже в лагере. Со слов более старших деток, ему во время непогоды на голову упали металлические конструкции», — рассказала Кузнецова.
Вывезенных из Сирии российских детей отправят к родственникам в Чечню, Кабардино-Балкарию, Дагестан и Астрахань.
По словам Кузнецовой, 11 детей прибыли из лагеря Рош и четверо из лагеря Аль-Холь.
В ночь на 9 сентября самолёт с 15 российскими детьми, вывезенными из сирийских лагерей, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.