Среди вывезенных из САР в Россию детей есть парализованные и раненые

Среди 15 вывезенных из Сирии российских детей в возрасте от 2 до 17 лет есть парализованные и раненые, которым будет оказана медицинская помощь, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.

«Мы везли детей больных — это был первый такой рейс... парализованные мальчики, девочка частично парализована. И сейчас они отправились на карете скорой помощи в больницу» — цитирует её РИА Новости.

Кроме того, некоторые дети получили осколочные ранения во время бомбёжки в Сирии.

«Ещё один трёхлетний ребёнок получил травму, находясь уже в лагере. Со слов более старших деток, ему во время непогоды на голову упали металлические конструкции», — рассказала Кузнецова.

Вывезенных из Сирии российских детей отправят к родственникам в Чечню, Кабардино-Балкарию, Дагестан и Астрахань.

По словам Кузнецовой, 11 детей прибыли из лагеря Рош и четверо из лагеря Аль-Холь.

В ночь на 9 сентября самолёт с 15 российскими детьми, вывезенными из сирийских лагерей, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.