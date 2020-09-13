В РФПИ сообщили о взаимодействии с 50 странами по вакцине от COVID-19

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в эфире Первого канала заявил, что фонд взаимодействует с 50 странами касательно вопроса поставок вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Нам надо тоже очень реалистично исходить из того, что пока мы можем произвести только определённое количество вакцин. Поэтому мы работаем с 50 странами», — цитирует его ТАСС.

Дмитриев отметил, что сейчас у РФПИ «фокус на 20 странах», в которых «очень сильно продвинулись».

Также он заявил, что во многих странах запускаются клинические испытания вакцины. В РФПИ считают, что одобрение российской вакцины «уже возможно в октябре-ноябре».

«Поэтому мы фокусируемся на тех странах, которые заинтересованы быстро одобрить российскую вакцину и которые проявляют значительный интерес к партнёрству с Россией», — сказал Дмитриев.

Ранее в РФПИ рассказали о поставках вакцины от коронавируса в Мексику.