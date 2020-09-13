В Ленинградской области явка на выборах губернатора составила 32,78%

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Явка на выборах губернатора Ленинградской области по состоянию на 12:00 мск 13 сентября составила 32,78%. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной избирательной комиссии.
В Ленинградской области явка на выборах губернатора составила 32,78%
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Активность избирателей Ленинградской области на выборах по состоянию на 12:00 составляет 32,78% (с учётом досрочного голосования 11 и 12 сентября)», — заявили в избиркоме.

Отмечается, что в регионе работают 995 избирательных участков, они будут открыты до 20:00.

Ранее в ЦИК сообщили, что самая высокая явка на выборах губернаторов в субъектах России пока зафиксирована в Еврейской автономной области, где проголосовали 66,87% жителей.

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