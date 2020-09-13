Бездудный вступил в должность губернатора НАО
- © Екатерина Шутяк / Собрание депутатов Ненецкого автономного округа
«Вступая в должность главы Ненецкого автономного округа, клянусь соблюдать Конституцию России, федеральные законы, устав и законы Ненецкого автономного округа», — сказал Бездудный, принимая присягу.
13 сентября Бездудного избрали губернатором региона по итогам открытого голосования депутатов законодательного собрания НАО.
Председатель Фонда развития гражданского общества, политтехнолог Константин Костин в интервью ФАН прокомментировал нынешнюю избирательную кампанию в России.