Бездудный вступил в должность губернатора НАО

Юрий Бездудный вступил в должность губернатора Ненецкого автономного округа во время торжественной церемонии в окружной администрации в Нарьян-Маре, передаёт ТАСС.

© Екатерина Шутяк / Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

«Вступая в должность главы Ненецкого автономного округа, клянусь соблюдать Конституцию России, федеральные законы, устав и законы Ненецкого автономного округа», — сказал Бездудный, принимая присягу. 13 сентября Бездудного избрали губернатором региона по итогам открытого голосования депутатов законодательного собрания НАО. Председатель Фонда развития гражданского общества, политтехнолог Константин Костин в интервью ФАН прокомментировал нынешнюю избирательную кампанию в России.