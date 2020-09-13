Врио главы НАО Бездудный избран губернатором региона

Врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный избран губернатором региона по итогам открытого голосования депутатов законодательного собрания НАО, передаёт ТАСС.

«По итогам открытого голосования большинством голосов депутатов — 14 — губернатором Ненецкого округа избран Бездудный Юрий Васильевич», — заявил председатель заксобрания Александр Лутовинов.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова оценила вероятность вторых туров на выборах губернаторов.

Самая высокая явка в первый день досрочного голосования на выборах глав регионов была зафиксирована в Татарстане — 27,5%.