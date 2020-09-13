Врио главы НАО Бездудный избран губернатором региона
- © Екатерина Шутяк / Собрание депутатов Ненецкого автономного округа
«По итогам открытого голосования большинством голосов депутатов — 14 — губернатором Ненецкого округа избран Бездудный Юрий Васильевич», — заявил председатель заксобрания Александр Лутовинов.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова оценила вероятность вторых туров на выборах губернаторов.
Самая высокая явка в первый день досрочного голосования на выборах глав регионов была зафиксирована в Татарстане — 27,5%.