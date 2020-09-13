Врио главы НАО Бездудный избран губернатором региона

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Врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный избран губернатором региона по итогам открытого голосования депутатов законодательного собрания НАО, передаёт ТАСС.
Врио главы НАО Бездудный избран губернатором региона
  • © Екатерина Шутяк / Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

«По итогам открытого голосования большинством голосов депутатов — 14 — губернатором Ненецкого округа избран Бездудный Юрий Васильевич», — заявил председатель заксобрания Александр Лутовинов.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова оценила вероятность вторых туров на выборах губернаторов.

Самая высокая явка в первый день досрочного голосования на выборах глав регионов была зафиксирована в Татарстане — 27,5%.

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