Кабмин выделил 1,73 млрд рублей на выплату пособий на третьего ребёнка

Правительство России выделило дополнительные 1,73 млрд рублей на выплату семьям пособий при рождении третьего ребёнка в восьми регионах страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Средства распределят между восемью регионами. В их числе республики Башкортостан, Северная Осетия — Алания, Удмуртская и Чувашская республики, Иркутская, Ленинградская и Сахалинская области, а также Чукотский автономный округ», — сообщили в пресс-службе кабмина.

Дополнительное финансирование связано с обновлением данных о численности получателей по итогам первого полугодия.

Всего в 2020 году на выплату пособий на третьего ребёнка 75 регионам выделят 47,58 млрд рублей.

Ранее Мишустин поручил выделить более 34,3 млрд рублей для выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет.