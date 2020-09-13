Кабмин выделил 1,73 млрд рублей на выплату пособий на третьего ребёнка

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Правительство России выделило дополнительные 1,73 млрд рублей на выплату семьям пособий при рождении третьего ребёнка в восьми регионах страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Кабмин выделил 1,73 млрд рублей на выплату пособий на третьего ребёнка
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Средства распределят между восемью регионами. В их числе республики Башкортостан, Северная Осетия — Алания, Удмуртская и Чувашская республики, Иркутская, Ленинградская и Сахалинская области, а также Чукотский автономный округ», — сообщили в пресс-службе кабмина.

Дополнительное финансирование связано с обновлением данных о численности получателей по итогам первого полугодия.

Всего в 2020 году на выплату пособий на третьего ребёнка 75 регионам выделят 47,58 млрд рублей.

Ранее Мишустин поручил выделить более 34,3 млрд рублей для выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет

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