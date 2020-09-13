Кабмин выделил ещё почти 1,9 млрд рублей на выплаты соцработникам
- РИА Новости
Как сообщила пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Почти 1,9 млрд рублей будет дополнительно направлено на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска», — заявили в кабмине.
Отмечается, что общий объём выделенных на эту меру поддержки средств — более 13 млрд рублей.
В начале сентября сообщалось, что в России на выплаты медикам и соцработникам выделены дополнительные средства.