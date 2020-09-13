Кабмин выделил ещё почти 1,9 млрд рублей на выплаты соцработникам

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Правительство России направит дополнительно почти 1,9 млрд на выплаты соцработникам, которые работают с пациентами, больными коронавирусом, и с людьми из группы риска.
Кабмин выделил ещё почти 1,9 млрд рублей на выплаты соцработникам
  • РИА Новости

Как сообщила пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Почти 1,9 млрд рублей будет дополнительно направлено на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска», — заявили в кабмине.

Отмечается, что общий объём выделенных на эту меру поддержки средств — более 13 млрд рублей.

В начале сентября сообщалось, что в России на выплаты медикам и соцработникам выделены дополнительные средства.

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