В Приморье жильцы частично разрушенного дома получат новое жильё

В Приморском крае жильцы не подлежащих восстановлению квартир из частично обрушившегося двухэтажного дома в селе Вознесенка получат сертификаты на новое жильё.

Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

«Жители дома в селе Вознесенка Хорольского района, чьи квартиры пострадали в результате ЧП, получат сертификаты на новое жильё», — приводит сообщение ТАСС.

Местные власти добавили, что экспертная комиссия оценит ущерб, после чего строительные организации начнут восстановление дома. Планируется, что ремонтные работы будут выполнены до конца года.

В ночь на 13 сентября в двухэтажном жилом доме в селе Вознесенка в Приморье произошло обрушение перекрытия, в результате чего погиб один человек.

СК возбудил уголовное дело.