В Приморье жильцы частично разрушенного дома получат новое жильё
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Об этом информирует пресс-служба правительства региона.
«Жители дома в селе Вознесенка Хорольского района, чьи квартиры пострадали в результате ЧП, получат сертификаты на новое жильё», — приводит сообщение ТАСС.
Местные власти добавили, что экспертная комиссия оценит ущерб, после чего строительные организации начнут восстановление дома. Планируется, что ремонтные работы будут выполнены до конца года.
В ночь на 13 сентября в двухэтажном жилом доме в селе Вознесенка в Приморье произошло обрушение перекрытия, в результате чего погиб один человек.