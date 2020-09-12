Завод в Ярославле выпустит в месяц около 8 млн доз вакцины от COVID-19

Короткая ссылка
Ярославский завод готовых лекарственных форм выпустит в месяц около 8 млн доз первой вакцины против COVID-19 «Спутник V». Об этом рассказал директор Ярославского завода готовых лекарственных форм АО «Р-Фарм» Владимир Колышкин в эфире телеканала «Россия 1».
Завод в Ярославле выпустит в месяц около 8 млн доз вакцины от COVID-19
  • © Российский фонд прямых инвестиций

«Каждый из реакторов позволит за один цикл производить около 4 млн доз вакцины. Полный цикл мы сегодня оцениваем примерно (так как технология новая) в 35—37 суток. Получается около 8 млн доз в месяц», — цитирует РИА Новости слова Колышкина. 

Уточняется, что на данный момент на заводе имеется два реактора для производства вакцины против COVID—19, но ведутся строительные работы в новом цехе, где будет расположено 16—18 реакторов для производства вакцины «Спутник V».

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID—19 отгружены во все регионы страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить