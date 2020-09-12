Завод в Ярославле выпустит в месяц около 8 млн доз вакцины от COVID-19

Ярославский завод готовых лекарственных форм выпустит в месяц около 8 млн доз первой вакцины против COVID-19 «Спутник V». Об этом рассказал директор Ярославского завода готовых лекарственных форм АО «Р-Фарм» Владимир Колышкин в эфире телеканала «Россия 1».

«Каждый из реакторов позволит за один цикл производить около 4 млн доз вакцины. Полный цикл мы сегодня оцениваем примерно (так как технология новая) в 35—37 суток. Получается около 8 млн доз в месяц», — цитирует РИА Новости слова Колышкина.

Уточняется, что на данный момент на заводе имеется два реактора для производства вакцины против COVID—19, но ведутся строительные работы в новом цехе, где будет расположено 16—18 реакторов для производства вакцины «Спутник V».

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID—19 отгружены во все регионы страны.