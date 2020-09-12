Прокуратура начала проверку после гибели двух подростков при ЧП в Удмуртии

В Удмуртии прокуратура организовала проверку после гибели двух подростков в результате обрушения ветхого здания в городе Сарапуле.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, подростки погибли при обрушении части цокольного помещения снесённого аварийного дома на улице Амурской, жильцы которого были расселены в 2017 году.

«Будет проверена полнота осуществления контроля со стороны администрации Сарапула за исполнением работ по сносу расселённых аварийных домов», — заявили в ведомстве.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух подростков в результате обрушения ветхого здания в Удмуртии.