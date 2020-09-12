Прокуратура начала проверку после гибели двух подростков при ЧП в Удмуртии

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В Удмуртии прокуратура организовала проверку после гибели двух подростков в результате обрушения ветхого здания в городе Сарапуле.
Прокуратура начала проверку после гибели двух подростков при ЧП в Удмуртии
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского надзорного ведомства. 

По данным прокуратуры, подростки погибли при обрушении части цокольного помещения снесённого аварийного дома на улице Амурской, жильцы которого были расселены в 2017 году.

«Будет проверена полнота осуществления контроля со стороны администрации Сарапула за исполнением работ по сносу расселённых аварийных домов», — заявили в ведомстве.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух подростков в результате обрушения ветхого здания в Удмуртии.

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