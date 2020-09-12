СК возбудил дело после гибели двух подростков при ЧП в Удмуртии
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.
«Следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), по факту гибели двух подростков в Сарапуле», — указано в сообщении.
Следователи осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Ранее в МЧС сообщили, что два ребёнка погибли в результате обрушения кровли в бараке в удмуртском городе Сарапуле.