Два ребёнка погибли из-за обрушения кровли барака в Удмуртии

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Два ребёнка погибли в результате обрушения кровли в бараке в удмуртском городе Сарапуле.
Два ребёнка погибли из-за обрушения кровли барака в Удмуртии
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Поступило сообщение о частичном обрушении кровли двухэтажного деревянного нежилого дома барачного типа на Амурской улице. В результате происшествия двое детей — мальчики ориентировочно 13 лет — погибли», — сказали в ведомстве.

В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.

В мае «Невские новости» писали, что в Петербурге организовали проверку по факту обрушения балконов.

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