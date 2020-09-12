Два ребёнка погибли из-за обрушения кровли барака в Удмуртии
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- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Поступило сообщение о частичном обрушении кровли двухэтажного деревянного нежилого дома барачного типа на Амурской улице. В результате происшествия двое детей — мальчики ориентировочно 13 лет — погибли», — сказали в ведомстве.
В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.
В мае «Невские новости» писали, что в Петербурге организовали проверку по факту обрушения балконов.