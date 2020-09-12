Два ребёнка погибли из-за обрушения кровли барака в Удмуртии

Два ребёнка погибли в результате обрушения кровли в бараке в удмуртском городе Сарапуле.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Поступило сообщение о частичном обрушении кровли двухэтажного деревянного нежилого дома барачного типа на Амурской улице. В результате происшествия двое детей — мальчики ориентировочно 13 лет — погибли», — сказали в ведомстве.

В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.

В мае «Невские новости» писали, что в Петербурге организовали проверку по факту обрушения балконов.