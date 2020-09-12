Кабмин поручил Ростуризму улучшить стимулирование внутреннего туризма

Правительство России поручило Ростуризму и Минфину в срок до 20 сентября внести предложения по усовершенствованию механизма стимулирования внутреннего туризма в России в 2020 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Ростуризму (З.В. Догузовой), Минфину России (А.Г. Силуанову) до 20 сентября 2020 года внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию механизма стимулирования доступных внутренних туристических поездок в 2020 году», — указывается в документе, опубликованном на сайте правительства.

Также уточняется, что в 2021 году на указанные цели будут выделены дополнительные бюджетные средства.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о программе поддержки внутреннего туризма.