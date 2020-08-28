Глава Ростуризма рассказала о программе поддержки внутреннего туризма

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Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала ситуацию с программой поддержки внутреннего туризма.

«Остаётся менее суток до окончания специальной программы доступных путешествий по стране. Я напоминаю, что все, кто приобретёт туры по данной программе до 28 августа включительно, получат возврат до 15 тыс. рублей. На сайте мирпутешествий.рф есть тысячи самых разных предложений по всей стране, программой уже воспользовались около 50 тыс. человек, которые приобрели туры и размещения на 900 млн рублей. Всем участникам программы в течение пяти дней оперативно зачисляется кешбэк», — цитирует НСН Догузову.

Самые популярные направления в рамках данной программы: Краснодарский край, Крым и Ставрополье, Московская область, Алтайский край, Тюменская область с горячими источниками, регионы вдоль Волги, Казань и Санкт-Петербург.

11 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах кешбэка за покупки туров по стране.

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