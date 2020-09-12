Минобрнауки не зафиксировало вспышек коронавируса в вузах

Короткая ссылка
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что в российских вузах стабильная эпидемиологическая ситуация, очагов коронавируса не зафиксировано.
Минобрнауки не зафиксировало вспышек коронавируса в вузах
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Мы ситуацию отслеживаем, очагов нет, прирост (заболевших. — RT) у нас в разумных количествах», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что на сегодняшний день рано говорить об ужесточении санитарных правил. 

По его словам, ситуация «стабильная с эпидемиологической точки зрения» и нет необходимости в дополнительных мерах.

Ранее Фальков сообщил, что около 4 млн студентов приступили к обучению в вузах в новом учебном году. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить