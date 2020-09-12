Минобрнауки не зафиксировало вспышек коронавируса в вузах
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- РИА Новости
«Мы ситуацию отслеживаем, очагов нет, прирост (заболевших. — RT) у нас в разумных количествах», — приводит его слова ТАСС.
Он добавил, что на сегодняшний день рано говорить об ужесточении санитарных правил.
По его словам, ситуация «стабильная с эпидемиологической точки зрения» и нет необходимости в дополнительных мерах.
Ранее Фальков сообщил, что около 4 млн студентов приступили к обучению в вузах в новом учебном году.