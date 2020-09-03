В Минобрнауки рассказали о начале учебного года в вузах
- РИА Новости
«У нас больше 4 млн учатся в российских вузах, почти все в том или ином формате приступили к обучению», — цитирует ТАСС министра.
По его словам, некоторые вузы намерены проводить продолжительные лекционные курсы в онлайн-формате в целях профилактики коронавируса.
«Некоторые вузы значительную часть лекций перевели на дистант. Особенно если больше 50—70 человек собирается. Кто-то, может быть, даже целые заключительные курсы, итоговые, перевёл», — добавил он.
Ранее в Минобрнауки заявили, что несколько вузов запланировали начало учебного года на октябрь-ноябрь.