В Минобрнауки рассказали о начале учебного года в вузах

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Около 4 млн студентов приступили к обучению в вузах в новом учебном году. Об этом рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 1».
В Минобрнауки рассказали о начале учебного года в вузах
  • РИА Новости

«У нас больше 4 млн учатся в российских вузах, почти все в том или ином формате приступили к обучению», — цитирует ТАСС министра.

По его словам, некоторые вузы намерены проводить продолжительные лекционные курсы в онлайн-формате в целях профилактики коронавируса.

«Некоторые вузы значительную часть лекций перевели на дистант. Особенно если больше 50—70 человек собирается. Кто-то, может быть, даже целые заключительные курсы, итоговые, перевёл», — добавил он.

Ранее в Минобрнауки заявили, что несколько вузов запланировали начало учебного года на октябрь-ноябрь.

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