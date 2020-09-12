Кабмин выделит ещё 35 млрд рублей на пособия по безработице

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий по безработице будет направлено ещё 35,3 млрд рублей.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что до 31 августа на эти цели было потрачено 109,4 млрд рублей, что «составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств».

«Чтобы избежать невыплат, принято решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки», — заявили в правительстве.

Также правительство поручило Роструду проконтролировать, насколько эффективно будут расходоваться средства, и представить доклад до 1 февраля 2021 года.

Ранее Мишустин подписал распоряжение, предполагающее выделение 34,3 млрд рублей на выплаты на детей от трёх до семи лет.