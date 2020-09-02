Мишустин распорядился выделить 34,3 млрд рублей выплат на детей от 3 до 7 лет
- АГН «Москва»
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«Более 34,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Отмечается, что в России уже более 3 млн человек, имеющих право на данную выплату.
Для оформления выплаты необходимо подать электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.
Ранее член Общественной палаты России, президент межрегиональной общественной организации «Наши дети» Юлия Зимова рассказала о ситуации с выплатами на детей.