В Общественной палате России рассказали о ситуации с выплатами на детей
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«Какие-то родители потратили эти деньги, например, на покупку кровати, какие-то — непосредственно на детей. Есть опросы, как именно тратились эти средства», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».
Как отметила Зимова, у каждого свои потребности. По её словам, многие тратили средства на подготовку к школе.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение продлить выплаты детям от трёх до 16 лет.