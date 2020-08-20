В Общественной палате России рассказали о ситуации с выплатами на детей

Член Общественной палаты России, президент межрегиональной общественной организации «Наши дети» Юлия Зимова рассказала о ситуации с выплатами на детей.

«Какие-то родители потратили эти деньги, например, на покупку кровати, какие-то — непосредственно на детей. Есть опросы, как именно тратились эти средства», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Как отметила Зимова, у каждого свои потребности. По её словам, многие тратили средства на подготовку к школе.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение продлить выплаты детям от трёх до 16 лет.