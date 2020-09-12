СМИ: «Локомотив» готов улучшить предложение по форварду «Порту» Тикиньо до €12 млн

Московский футбольный клуб «Локомотив» всё ещё пытается приобрести форварда «Порту» Тикиньо Соареса.

Как сообщает A Bola, «Локомотив» намерен предложить €12 млн за игрока. При этом португальский клуб хочет получить за нападающего €15 млн, но железнодорожники не готовы заплатить такую сумму.

Тикиньо Соарес выступает за «Порту» с 2017 года. На его счету 140 матчей в составе команды, в которых он забил 65 мячей и сделал 19 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет подписать контракт с Кузяевым.