СМИ заявили о присвоении чиновниками Копейска работы активиста

Издание «Челябинск сегодня», ссылаясь на соцсети, заявило, что чиновники Копейского городского округа присвоили себе работу активиста, который убрал свалку в овраге.

Как указывает СМИ, активист, известный под псевдонимом Чистомэн, 29 августа убрал и упаковал собранный мусор в мешки и оставил вдоль дороги в надежде на то, что его вывезут силами администрации.

«О проделанной работе он написал отчёт в соцсети, опубликовал фото с места уборки», — указывается в материале.

По словам волонтёра, мусор убрали лишь тогда, когда люди стали возмущаться. При этом администрация заявила, что уборкой занимался не активист.

Издание пишет, что представитель администрации Копейского городского округа Андрей Шадрин, ссылаясь на документы, заявил, что уборкой занимался не Чистомен, а общественная организация «Благоустройство. Копейск».

«Мусор собирала общественная организация «Благоустройство. Копейск» по заказу администрации. Вчера МКУ «Управление благоустройства» всё вывезло… Мы не знаем этого героя в лицо, может быть он в этой организации, а может это сопричастность процессу», — написал он.

В свою очередь пользователи соцсетей отметили, что согласно документу, на который ссылаются чиновники, фотоотчёт об уборке этой территории должен был быть предоставлен 20 августа, а уборка, о которой заявил активист, проходила 29 августа.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии начали ликвидировать несанкционированные свалки в рамках нацпроекта «Экология».