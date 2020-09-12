В России за сутки потушено 19 природных пожаров

В России лесопожарные службы за сутки потушили 19 природных пожаров на площади 86 га. Об этом сообщает Авиалесоохрана.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11 сентября в России ликвидировано 19 лесных пожаров на площади 86 га», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

В сообщении уточняется, что к полуночи 11 сентября в России действовали 19 лесных пожаров на площади 710 га, по которым проводились работы по активному тушению.

Ранее в МЧС России рассказали о ситуации с лесными пожарами в стране.