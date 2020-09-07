В МЧС России рассказали о ситуации с лесными пожарами в стране

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В МЧС России заявили об улучшении ситуации с лесными пожарами на российской территории.
В МЧС России рассказали о ситуации с лесными пожарами в стране
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

«За отчётный период отмечается значительное улучшение лесопожарной обстановки. На сегодняшний день в шести регионах продолжают действовать 34 очага активного горения», — говорится в заявлении.

Уточняется, что по сравнению с предыдущей неделей количество пожаров уменьшилось на 13%, гибель на них людей — на 40%.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Иркутской области снизилась в 210 раз за неделю, природные возгорания зафиксированы на площади 195 га.

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