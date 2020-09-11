Против Лебедева попросили возбудить дело из-за высказываний

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Председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве и член исполкома Международной черкесской ассоциации Юрий Агирбов попросил возбудить уголовное дело против дизайнера Артемия Лебедева за его высказывания по поводу черкесов и памятника «Родина-мать зовёт».
Против Лебедева попросили возбудить дело из-за высказываний
  • АГН «Москва»
  • © Сандурская Софья

Об этом сообщил РИА Новости адвокат Владимир Слащев.

«Мы попросили возбудить уголовное дело по трём статьям: 280 («Экстремизм»), 282 («Унижение по национальному признаку») и 354.1 («Осквернение символов воинской славы»). Заявление отправлено по почте, оно поступило в управления ФСБ по городу Москве и Московской области в начале сентября», — сказал юрист.

Агентство уточняет, что не имеет официального подтверждения этой информации.

Как подчёркивается, претензии связаны с двумя роликами Лебедева на YouTube-канале, которые были опубликованы 15 июля и 19 августа. Как считает заявитель, в одном ролике автор негативно высказался о черкесах, а во втором — о памятнике.

В январе управление МВД России по Орехово-Зуеву проводило проверку информации об оскорблении комиком Александром Долгополовым чувств верующих в материалах, распространённых в интернете.

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