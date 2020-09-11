Против Лебедева попросили возбудить дело из-за высказываний
- АГН «Москва»
- © Сандурская Софья
Об этом сообщил РИА Новости адвокат Владимир Слащев.
«Мы попросили возбудить уголовное дело по трём статьям: 280 («Экстремизм»), 282 («Унижение по национальному признаку») и 354.1 («Осквернение символов воинской славы»). Заявление отправлено по почте, оно поступило в управления ФСБ по городу Москве и Московской области в начале сентября», — сказал юрист.
Агентство уточняет, что не имеет официального подтверждения этой информации.
Как подчёркивается, претензии связаны с двумя роликами Лебедева на YouTube-канале, которые были опубликованы 15 июля и 19 августа. Как считает заявитель, в одном ролике автор негативно высказался о черкесах, а во втором — о памятнике.
В январе управление МВД России по Орехово-Зуеву проводило проверку информации об оскорблении комиком Александром Долгополовым чувств верующих в материалах, распространённых в интернете.