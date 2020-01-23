Комик Долгополов покинул Россию после начала проверки в отношении него

Российский комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого полиция в настоящий момент проверяет на предмет оскорбления чувств верующих, покинул территорию России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Леонида Соловьёва.

«Мой доверитель уехал из России. Это связано с доследственной проверкой, которая начата после заявления человека, усмотревшего в видеоролике Долгополова оскорбление своих религиозных чувств», — сказал юрист.

Как отметил представитель комика, полиция пока не возбуждала какого-либо уголовного дела в отношении его подзащитного.

Вместе с этим адвокат добавил, что Долгополов намерен вернуться в Россию в том случае, если ему не будет угрожать уголовное преследование.

Ранее стало известно, что управление МВД России по Орехово-Зуеву проверяет информацию об оскорблении Долгополовым чувств верующих в материалах, распространённых в интернете.