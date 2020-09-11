В Чувашии разрешена работа кинотеатров

В Чувашии разрешили работу кинотеатров и других культурно-досуговых центров. Об этом сообщает пресс-служба главы Чувашской Республики.

«Теперь в Чувашии допускается работа кинотеатров (кинозалов), театров, театрально-концертных учреждений, культурно-досуговых учреждений, которые были закрыты для посещения зрителями в период пандемии», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что работать эти организации могут при заполняемости не более 50% посадочных мест в зрительном зале и рассадке зрителей на расстоянии не менее одного метра с учётом соблюдения социальной дистанции.

Ранее в Чувашии сообщили о планах по снятию части ограничений.