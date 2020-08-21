В Чувашии сообщили о планах по снятию части ограничений

На заседании оперативного штаба Чувашии «приняли решение о возобновлении деятельности торговых центров площадью более 800 кв. м». Об этом сообщается на официальном портале органов власти республики.

Отмечается, что «юридические лица и предприниматели, которые начнут работу, должны будут соблюдать масочный, дезинфекционный режимы, а также все остальные рекомендации Роспотребнадзора».

Также сообщается, что участники заседания «посчитали возможным возобновить работу аттракционов на открытом воздухе и уличных плоскостных спортивных сооружений».

«Соответствующий указ о возобновлении (работы. — RT) данных объектов должен подписать врио Главы Чувашии Олег Николаев», — говорится в сообщении.

Ранее сайт pobeda26.ru сообщал, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 20 августа подписал постановление, продлевающее срок самоизоляции для пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.