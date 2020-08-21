В Чувашии сообщили о планах по снятию части ограничений
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- РИА Новости
Отмечается, что «юридические лица и предприниматели, которые начнут работу, должны будут соблюдать масочный, дезинфекционный режимы, а также все остальные рекомендации Роспотребнадзора».
Также сообщается, что участники заседания «посчитали возможным возобновить работу аттракционов на открытом воздухе и уличных плоскостных спортивных сооружений».
«Соответствующий указ о возобновлении (работы. — RT) данных объектов должен подписать врио Главы Чувашии Олег Николаев», — говорится в сообщении.
Ранее сайт pobeda26.ru сообщал, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 20 августа подписал постановление, продлевающее срок самоизоляции для пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.