Автоэксперт оценил новые правила сдачи экзамена на водительские права

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал RT разработанные МВД России новые правила для сдачи экзамена на водительские права.

Уточняется, что новые правила включают в том числе отмену части экзамена на закрытой площадке.

Подобные изменения, по мнению автоэксперта, связаны с утратой необходимости в соответствующем этапе экзамена.

«Сдать с первого раза будет тяжелее. Два экзамена, объединённые в один, будут длиться дольше, это будет страшнее для того, кто претендует на права. С другой стороны, понятны доводы ГАИ: зачем сдавать площадку, если её можно сдать в автошколе, а мы уже проверим, как человек водит в реальных условиях. В целом ряде стран площадки вообще не существует, например, в Германии нет ни специального курса вождения на площадке, ни экзамена по площадке», — объяснил Моржаретто.

Эксперт также объяснил, что отмена этапа закрытой площадки может привести к уменьшению очереди на сдачу экзамена.

«Сейчас физически не хватает экзаменаторов, и в некоторых регионах, чтобы попасть на экзамен после окончания школы, можно ждать один-два месяца. Сведение двух экзаменов в один приведёт к освобождению части экзаменаторов, и, может быть, люди будут быстрее сдавать экзамен», — рассказал специалист.

Комментируя предложенные МВД изменения в перечне ошибок и нарушений, за которые выставляются штрафные баллы, Моржаретто объяснил, что новые изменения помогут повысить безопасность на дорогах.

Ранее пресс-служба МВД опубликовала новые правила сдачи экзамена на водительские права, которые вступят в силу 1 апреля 2021 года.