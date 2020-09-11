«Автодор» планирует построить скоростную трассу по Золотому кольцу

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«Автодор» рассматривает перспективу строительства скоростной трассы по Золотому кольцу России на основе имеющейся сети дорог.
«Автодор» планирует построить скоростную трассу по Золотому кольцу
  • РИА Новости

«Это будет дорога первой технической категории со скоростью движения 110 км/ч. Абсолютное большинство этих участков сегодня существуют», — цитирует ТАСС главу госкомпании Вячеслава Петушенко.

По его словам, существующая трасса не отвечает критериям скоростной дороги.

Он отметил, что создание дороги первой технической категории поможет разгрузить Москву.

Ранее заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов рассказал о планах по строительству дорог на полуострове.

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