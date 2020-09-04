Власти Крыма рассказали о планах по строительству дорог на полуострове

Короткая ссылка
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов рассказал о планах по строительству дорог на полуострове.
Власти Крыма рассказали о планах по строительству дорог на полуострове
  • РИА Новости

«До 2024 года в Крыму нам предстоит выполнить 13 новых проектов общей стоимостью порядка 130 млрд рублей. Среди них самые знаковые — это второй этап дороги Евпатория — Мирный с обходом самой Евпатории: планируется построить современную четырёхполосную трассу», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, также необходимо завершить Юго-восточный обход Симферополя, который позволит туристам и местным жителям, едущим по трассе «Таврида», не заезжая в город, выехать в районе села Перевальное.

«Надо понимать, что точечными проектами правительство Крыма даже при поддержке федерального центра не сможет решить комплексную проблему полуострова. Здесь как раз нужен масштабный проект, который позволит если не решить, то значительно облегчить транспортную доступность нашей территории», — подчеркнул Кабанов.

Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить