Власти Крыма рассказали о планах по строительству дорог на полуострове

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов рассказал о планах по строительству дорог на полуострове.

«До 2024 года в Крыму нам предстоит выполнить 13 новых проектов общей стоимостью порядка 130 млрд рублей. Среди них самые знаковые — это второй этап дороги Евпатория — Мирный с обходом самой Евпатории: планируется построить современную четырёхполосную трассу», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, также необходимо завершить Юго-восточный обход Симферополя, который позволит туристам и местным жителям, едущим по трассе «Таврида», не заезжая в город, выехать в районе села Перевальное.

«Надо понимать, что точечными проектами правительство Крыма даже при поддержке федерального центра не сможет решить комплексную проблему полуострова. Здесь как раз нужен масштабный проект, который позволит если не решить, то значительно облегчить транспортную доступность нашей территории», — подчеркнул Кабанов.

Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.