Правительство переименовало Минкомсвязь в Минцифры
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.
«За Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России официально закреплено сокращённое название «Минцифры», — указано в тексте.
Соответствующее постановление было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Изменения были внесены в положение о министерстве.
Ранее Михаил Мишустин освободил заместителя главы Минкомсвязи Людмилу Бокову от занимаемой должности по её просьбе.