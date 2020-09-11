Правительство переименовало Минкомсвязь в Минцифры

Российское правительство постановило изменить сокращённое название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с «Минкомсвязь» на «Минцифры».

Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

«За Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России официально закреплено сокращённое название «Минцифры», — указано в тексте.

Соответствующее постановление было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Изменения были внесены в положение о министерстве.

Ранее Михаил Мишустин освободил заместителя главы Минкомсвязи Людмилу Бокову от занимаемой должности по её просьбе.