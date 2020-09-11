Мишустин освободил от должности замглавы Минкомсвязи Бокову

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил заместителя главы Минкомсвязи Людмилу Бокову от занимаемой должности по её просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Освободить Бокову Людмилу Николаевну от должности статс-секретаря — заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по её просьбе», — говорится в документе.

Бокова пояснила ТАСС, что переходит на должность главы Федерального института цифровой трансформации образования, который создаётся Минпросвещения.

«Будем тесно работать с командой Минцифры, которую знаю и ценю. В данном случае работать над внедрением новых технологий в школах, разработкой государственных информационных систем, которые сделают образовательный процесс школьников более эффективным», — сказала она.

В середине июля Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич.