Мишустин освободил от должности замглавы Минкомсвязи Бокову
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«Освободить Бокову Людмилу Николаевну от должности статс-секретаря — заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по её просьбе», — говорится в документе.
Бокова пояснила ТАСС, что переходит на должность главы Федерального института цифровой трансформации образования, который создаётся Минпросвещения.
«Будем тесно работать с командой Минцифры, которую знаю и ценю. В данном случае работать над внедрением новых технологий в школах, разработкой государственных информационных систем, которые сделают образовательный процесс школьников более эффективным», — сказала она.
В середине июля Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич.