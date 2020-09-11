Минтранс подтвердил планы перейти на бесплатный транспорт к 2035 году

Минтранс привержен идее перехода на бесплатный общественный транспорт к 2035 году при условии расширения платности дорог для автомобилистов, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, проект транспортной стратегии был направлен для утверждения в правительство, которое его в основном одобрило и поручило частично доработать.

В документе в числе прочих было предложение о внедрении механизма «пользователь платит», предусматривающего переход к платности для всех категорий пользователей автодорог, включая дорожную сеть городских агломераций.

«Также проект предусматривал возможность перехода к бесплатному пользованию транспортом общего пользования в городских агломерациях», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что данные положения сохранились в доработанной стратегии. В настоящее время доработка продолжается с учётом формируемого единого плана по достижению национальных целей развития, нового социально-экономического прогноза, а также корректировки нацпроектов.

Ранее РБК написало о соответствующей инициативе.