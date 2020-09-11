РБК: В России предложили сделать бесплатным общественный транспорт

Общественный транспорт в России может стать бесплатным к 2035 году при условии внедрения платного проезда по большинству дорог на личных автомобилях. Об этом пишет РБК со ссылкой на обновлённый проект транспортной стратегии Минтранса.

Подлинность документа подтвердил изданию представитель Российского союза промышленников и предпринимателей.

«В том числе (механизм нужен. — RT) для стимулирования использования транспорта общего пользования и сокращения пользования личным транспортом в крупных городах», — говорится в проекте стратегии.

Документ предполагает внедрение механизма «пользователь платит» с 2025 года — за проезд на личном автомобиле по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций.

Авторы проекта ожидают, что такой шаг позволит стимулировать финансирование транспортной инфраструктуры и регулировать её использование перевозчиками и населением.

При этом на территориях населённых пунктов предлагается активное внедрение немоторизированных видов транспорта (велосипеды, самокаты), а в районах массовой застройки — внеулочного транспорта (метро и лёгкий рельсовый транспорт).

9 января правительство внесло в Госдуму проект о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам.

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с Nation News прокомментировал данную инициативу.