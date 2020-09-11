РБК: В России предложили сделать бесплатным общественный транспорт

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Общественный транспорт в России может стать бесплатным к 2035 году при условии внедрения платного проезда по большинству дорог на личных автомобилях. Об этом пишет РБК со ссылкой на обновлённый проект транспортной стратегии Минтранса.
РБК: В России предложили сделать бесплатным общественный транспорт
  • globallookpress.com

Подлинность документа подтвердил изданию представитель Российского союза промышленников и предпринимателей.

«В том числе (механизм нужен. — RT) для стимулирования использования транспорта общего пользования и сокращения пользования личным транспортом в крупных городах», — говорится в проекте стратегии.

Документ предполагает внедрение механизма «пользователь платит» с 2025 года — за проезд на личном автомобиле по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций.

Авторы проекта ожидают, что такой шаг позволит стимулировать финансирование транспортной инфраструктуры и регулировать её использование перевозчиками и населением.

При этом на территориях населённых пунктов предлагается активное внедрение немоторизированных видов транспорта (велосипеды, самокаты), а в районах массовой застройки — внеулочного транспорта (метро и лёгкий рельсовый транспорт).

9 января правительство внесло в Госдуму проект о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам.

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с Nation News прокомментировал данную инициативу.

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