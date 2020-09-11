В ВКС рассказали о тренировке США авиаударов по России

Главнокомандующий российскими Воздушно-Космическими силами (ВКС) Сергей Суровикин сообщил, что американские бомбардировщики B-52H в конце августа отработали нанесение условного ракетного удара по объектам в России.

Об этом информирует РИА Новости.

Суровикин рассказал, что 31 августа три B-52H с британской авиабазы Фэрфорд выполнили полёт над территорией Нидерландов, Германии, Польши, стран Балтии и акваториями Балтийского и Северного морей.

«По нашей оценке, в ходе этого мероприятия экипажи B-52H отработали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара по объектам в Калининградской области и других западных регионах нашей страны», — сообщил он.

Суровикин добавил, что по всему маршруту полёт бомбардировщиков отслеживался радиолокационными подразделениями Балтийского флота и 6-й армии ВВС и ПВО.

Также он сообщил, что 28 августа на учениях Allied Sky американские бомбардировщики В-52Н отработали условные удары крылатыми ракетами по России из Эстонии и Канады.

В конце августа российские истребители Су-27 из состава Балтийского флота поднимались на перехват трёх стратегических бомбардировщиков B-52H США над Балтийским морем.