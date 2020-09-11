На Камчатке рассказали о приоритетных направлениях развития региона

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На Камчатке рассказали об основных направлениях развития региона.
На Камчатке рассказали о приоритетных направлениях развития региона
  • РИА Новости

«В перспективе в стратегии развития Камчатского края я буду делать ставку именно на устойчивые зелёные технологии экономического развития. Это будет рыба, устойчивое воспроизводство и неинвазивная добыча водных биоресурсов, задействование наших логистических возможностей и, конечно, туризм. Я ставлю себе планку по созданию 10 тыс. рабочих мест в этой сфере до 2025 года», — цитирует «Взгляд» врио главы региона Владимира Солодова.

По его словам, туризм на особо охраняемых территориях будет фактором, на который в регионе будет делаться упор, это станет основным конкурентным преимуществом.

Он отметил, что реализация целого ряда проектов для достижения этих целей уже проработана совместно с Минприроды России.

Врио главы региона обозначил ключевые направления: развитие сети особо охраняемых природных территорий, нахождение баланса между разными отраслями экономики — горнодобывающими, туристическими и рыбодобывающими предприятиями, развитие Камчатки как экологически чистого региона, решение вопросов по работе с твёрдыми бытовыми отходами и новой инфраструктурой.

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