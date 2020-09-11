В Кремле прокомментировали идею введения гарантированного дохода

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Идея о введении в России минимального гарантированного дохода, представленная председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым, пока не обсуждается предметно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали идею введения гарантированного дохода
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Пока, насколько я знаю, каких-то предметных обсуждений на этот счёт не ведётся», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, в настоящее время на повестке дня «многие точки зрения людей, которые обладают экспертными знаниями и большим опытом».

«Все эти инициативы, что называется, на столе, но предметных обсуждений, формализованных, пока нет», — добавил представитель Кремля.

8 сентября Медведев предложил «Единой России» проанализировать идею введения минимального гарантированного дохода граждан.

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