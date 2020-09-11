В Кремле прокомментировали идею введения гарантированного дохода
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- РИА Новости
«Пока, насколько я знаю, каких-то предметных обсуждений на этот счёт не ведётся», — цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, в настоящее время на повестке дня «многие точки зрения людей, которые обладают экспертными знаниями и большим опытом».
«Все эти инициативы, что называется, на столе, но предметных обсуждений, формализованных, пока нет», — добавил представитель Кремля.
8 сентября Медведев предложил «Единой России» проанализировать идею введения минимального гарантированного дохода граждан.