Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
- РИА Новости
Он призвал при формировании социальной политики анализировать подходы к новым конструкциям.
«Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», — цитирует Медведева РИА Новости.
По его словам, такие модели существуют в целом ряде государств.
При этом он подчеркнул, что предложение требует максимально внимательного анализа с экономической и организационной точек зрения.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал основной целью правительства повышение качества жизни россиян.