Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил ЕР проанализировать идею введения в стране минимального гарантированного дохода граждан.

Он призвал при формировании социальной политики анализировать подходы к новым конструкциям.

«Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», — цитирует Медведева РИА Новости.

По его словам, такие модели существуют в целом ряде государств.

При этом он подчеркнул, что предложение требует максимально внимательного анализа с экономической и организационной точек зрения.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал основной целью правительства повышение качества жизни россиян.