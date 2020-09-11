Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытателей вакцины от «Вектора»

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Побочных эффектов у добровольцев, принимавших участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной новосибирским центром «Вектор», не выявлено. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытателей вакцины от «Вектора»
  • РИА Новости

«За исключением незначительной и кратковременной (один-два дня) болезненности в месте инъекции у нескольких добровольцев... никаких побочных эффектов не отмечено», — говорится в сообщении.

8 сентября в Роспотребнадзоре сообщили, что выписана заключительная группа добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в центре «Вектор».

Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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