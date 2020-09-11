В Сахалинской области сообщили о вспышке коронавируса в детском доме
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Об этом сообщает ASTV.RU со ссылкой на данные Министерства социальной защиты Сахалинской области.
Несовершеннолетних доставили в ЦРБ Долинска.
«Воспитанники детского дома с 1 сентября 2020 года находятся на дистанционном обучении. В свободное от учёбы время занимаются спортом (волейболом, футболом, играют в настольные игры), для них проводятся занятия в творческих мастерских», — цитирует издание сообщение Минсоцзащиты.
Сейчас учреждение закрыто на изоляцию со сменным графиком работы.
Ранее телеканал «360» сообщал, какие меры санитарной безопасности будут действовать в школах Московской области с 1 сентября.