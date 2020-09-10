В Оренбургской области разрешили возобновить работу организациям сферы услуг
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Соответствующие изменения в указ о мерах по противодействию распространения COVID-19 внёс губернатор Денис Паслер.
Работать разрешили кинозалам и кинотеатрам, детским игровым комнатам и развлекательным центрам, а также спортивным объектам, аттракционам, пунктам проката развлекательного и спортивного инвентаря на территориях торговых и торгово-развлекательных комплексов.
Им нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки тест на коронавирус дал положительный результат у 5363 человек в 84 регионах.