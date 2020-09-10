В Оренбургской области разрешили возобновить работу организациям сферы услуг

В Оренбургской области разрешили возобновить работу большинству организаций сферы услуг, за исключением ночных клубов и кальянных.

Об этом сообщает RIA56.

Соответствующие изменения в указ о мерах по противодействию распространения COVID-19 внёс губернатор Денис Паслер.

Работать разрешили кинозалам и кинотеатрам, детским игровым комнатам и развлекательным центрам, а также спортивным объектам, аттракционам, пунктам проката развлекательного и спортивного инвентаря на территориях торговых и торгово-развлекательных комплексов.

Им нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки тест на коронавирус дал положительный результат у 5363 человек в 84 регионах.