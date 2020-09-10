В петербургских вузах оценили приёмную кампанию 2020 года

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В вузах Санкт-Петербурга оценили приёмную кампанию 2020 года.
В петербургских вузах оценили приёмную кампанию 2020 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

Главной особенностью стало то, что процедура поступления проходила онлайн. Отмечается рост количества абитуриентов.

«Я связываю это с тем, что дистанционная форма дала возможность ребятам более детально изучить информацию по вузам. Они стали тщательнее выбирать вуз», — заявил на пресс-конференции медиагруппы «Патриот» директор центра организации приёма «Военмеха» Алексей Кузьмин.

Со своей стороны, проректор по образовательной деятельности Политехнического университета Елена Разинкина отметила, что в этом году существенно выросло число подаваемых документов, студенты вели себя активно.

Ответственный секретарь приёмной комиссии Университета ИТМО Алексей Итин выразил мнение, что абитуриенты стали более осознанно подходить к выбору специальности.

«Думали, люди испугаются идти в медицину, но нет: количество заявлений стало больше, скорее пандемия подтолкнула многих выбрать эту профессию. Ребята понимали, на что они идут», — сказал, в свою очередь, ответственный секретарь приёмной комиссии Педиатрического университета Виктор Пузырёв.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.

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