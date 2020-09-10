В петербургских вузах оценили эффективность онлайн-обучения

Представители вузов Санкт-Петербурга оценили эффективность онлайн-обучения.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Невозможно сделать дистанционно практические и лабораторные работы, иначе в головах студентов ничего не останется», — заявил в эфире, организованном медиагруппой «Патриот» и Федеральным агентством новостей, директор центра организации приёма Балтийского технического университета «Военмех» Алексей Кузьмин.

Со своей стороны, проректор по образовательной деятельности Политехнического университета Петра Великого Елена Разинкина выразила мнение, что эффективность зависит и от специальности, уровня образования.

«Бакалавры менее готовы к самостоятельной форме обучения, чем магистратура», — полагает она.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.