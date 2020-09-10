В петербургских вузах оценили эффективность онлайн-обучения

Короткая ссылка
Представители вузов Санкт-Петербурга оценили эффективность онлайн-обучения.
В петербургских вузах оценили эффективность онлайн-обучения
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Невозможно сделать дистанционно практические и лабораторные работы, иначе в головах студентов ничего не останется», — заявил в эфире, организованном медиагруппой «Патриот» и Федеральным агентством новостей, директор центра организации приёма Балтийского технического университета «Военмех» Алексей Кузьмин.

Со своей стороны, проректор по образовательной деятельности Политехнического университета Петра Великого Елена Разинкина выразила мнение, что эффективность зависит и от специальности, уровня образования.

«Бакалавры менее готовы к самостоятельной форме обучения, чем магистратура», — полагает она.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить