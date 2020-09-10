Около 700 тысяч подмосковных школьников напишут всероссийские проверочные работы

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Около 700 тыс. школьников из Московской области напишут всероссийские проверочные работы с 14 сентября по 9 октября.
Около 700 тысяч подмосковных школьников напишут всероссийские проверочные работы
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила министр образования региона Ирина Каклюгина, в проверке примут участие ученики с пятого по восьмой класс, а также из девятых классов.

«Главная цель — оценить уровень подготовки школьников и понять, какую информацию они усвоили хорошо, а какие темы ребятам нужно объяснить дополнительно», — отметила она.

Ранее ФАН сообщало, что директор петербургского лицея Константин Тхостов рассказал об изменениях в новом учебном году.

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