Около 700 тысяч подмосковных школьников напишут всероссийские проверочные работы
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявила министр образования региона Ирина Каклюгина, в проверке примут участие ученики с пятого по восьмой класс, а также из девятых классов.
«Главная цель — оценить уровень подготовки школьников и понять, какую информацию они усвоили хорошо, а какие темы ребятам нужно объяснить дополнительно», — отметила она.
Ранее ФАН сообщало, что директор петербургского лицея Константин Тхостов рассказал об изменениях в новом учебном году.