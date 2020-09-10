СК считает замминистра энергетики организатором хищения 600 млн рублей

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Следствие считает заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова организатором хищения в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 млн рублей, сообщает пресс-служба СК.

По данным ведомства, госконтракт был заключён в 2014 году, в 2016-м подписали акты выполненных работ, на основании которых деньги были перечислены IT-компании «ЛАНИТ». При этом, как полагают следователи, работы были выполнены не в полном объёме, а денежные средства похищены.

«Согласно материалам уголовного дела, организатором этой мошеннической схемы является Анатолий Тихонов, ныне занимающий должность заместителя министра энергетики», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что, узнав про начало следственных действий, Тихонов пытался скрыться.

Ранее чиновнику предъявили обвинение в мошенничестве.

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