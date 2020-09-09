СК предъявил обвинение заместителю министра энергетики Тихонову

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Заместителю министра энергетики России Анатолию Тихонову предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.
СК предъявил обвинение заместителю министра энергетики Тихонову
  • © Следственный Комитет Российской Федерации

«Расследуется уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделенных ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России для создания информационной системы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, была установлена причастность к хищению около 600 млн рублей бывшего директора ФГБУ «РЭА» Анатолия Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО «Ланит» Владимира Макарова и Виктора Серебрякова.

Указанные лица задержаны. Тихонов в настоящее время занимает должность заместителя главы Минэнерго.

«При этом он попытался скрыться, применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы», — добавили в СК.

По местам работы и жительства фигурантов проведены обыски, изъяты документы и предметы.

Тихонову и другим фигурантам дела предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество).

8 сентября СМИ писали о задержании Тихонова по подозрению в мошенничестве.

Как позднее заявили в ОНК Москвы, заместитель министра не признаёт вину.

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